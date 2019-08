Mit Promille unterwegs

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss war am Montag in der Zeit von 20.30 bis 21.10 Uhr eine 35-Jährige mit ihrem Mitsubishi von Oberaurach nach Ebelsbach unterwegs. Eine Polizeistreife traf sie an einem Imbiss, nachdem ein Zeuge angab, dass die Frau alkoholisiert mit dem Auto gefahren sei. Dieses stand dann auch in unmittelbarer Nähe. Wie die Polizei weiter berichtet, ergab ein Alcotest einen Wert von 1,9 Promille, weshalb ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Auch stellten die Polizeibeamten bei der Frau drogentypische Merkmale fest. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. pol