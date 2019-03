Mit Promille am Vormittag ertappt

Am Montagvormittag wurde ein Seat-Fahrer in der Sandgasse in Sand einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von 0,9 Promille. Dazu zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel an die Freundin ausgehändigt. Der Mann musste zur Blutprobe in die Klinik.