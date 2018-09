Mit Powerstimme in der Karibikbar

Die ehemalige Oberrodacherin Julia Kleylein-Räsonier alias Julia Klee, bekannt von der Party-Coverband "No Limit", gibt am Freitag, 21. September, ein Unplugged-Konzert. Wie gewohnt stimmgewaltig, gibt sie ein buntes Cover-Programm aus klassischen Rock-Hits, Gute-Laune-Songs und Balladen zum Besten. Von Melissa Etheridge zu Nena über Guns'n'Roses und Elvis Presley ist ab 20.30 Uhr für jeden Geschmack etwas dabei. Begleitet wird sie mit der akustischen Gitarre von Andreas Ellner. Als Vorband gibt es ab 19.30 Uhr Musik vom Unplugged-Duo "Random Romantics", bestehend aus Andy und Andrea, die ihren Gitarrensound mit Saxofonklängen bereichern. Sie bedienen sich der Songs aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten, von alt (The McCoys) zu neu (Pink) über Rock (The Cure, Bon Jovi) und Pop (Roxette) oder Punk (Misfits) sowie Metal (Metallica, Iron Maiden). red