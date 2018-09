Mit Power fit und wohlfühlen

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Nicole Bauernsachs-Seidl den Kurs "Mit Power fit - Fit fühlen - Wohlfühlen" an. Der Kurs beginnt am Montag, 24. September, um 18 Uhr, in der Turn- und Festhalle. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red