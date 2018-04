Mit Pleite in die Bezirksliga

"Irgendwie war die Luft raus", sagte Trainer Christoph Schatz zur Niederlage: Die Handball-Männer des SV Buckenhofen haben ihr letztes Spiel in der Bezirksoberliga verloren. Für beide Kontrahenten war der Ausgang ohne Bedeutung, die Entscheidungen waren vorher gefallen. Die Buckis spielen künftig Bezirksliga.



TV Altdorf -

SV Buckenhofen 30:23

Zehn Minuten dauerte es, bis die Buckis durch Christoph Sauer erstmals trafen. Bis dahin hatte sich der TV bereits einen deutlichen 6:0-Vorsprung erspielt. Schon in dieser frühen Phase verzeichneten die Buckis immer wieder Ballverluste, eine Schwäche, die sie über die gesamte Partie nicht ausmerzen konnten. Nach einer Viertelstunde war der Abstand noch gleich (9:3), dann fanden die Buckenhofener mit druckvollem Spielaufbau die eine oder andere Lücke in der Abwehr. Binnen fünf Minuten verkürzte man auf 8:11, verfiel dann jedoch in alte Muster. So war der Abstand bis zur Pause wieder auf die anfänglichen sechs Tore gewachsen.

Die guten Vorsätze für den zweiten Abschnitt waren nach drei Ballverlusten - gefolgt von drei Kontern des TV - schon wieder hinfällig. Und die Altdorfer setzten nach, erhöhten bis auf 22:11. Erst nach einer Auszeit der Buckis zehn Minuten vor Ende raffte man sich doch noch einmal auf. Aus dem überdeutlichen 28:17 wurde noch ein halbwegs erträglicher 30:23- Endstand. hgum

SV Buckenhofen: Lengenfelder - Distler (4), Hauer (1/1), Hübenthal (2), Mach (10/2), Rost, Sainz Derut, Sauer (1), Schatz, K. Winter (2), M. Winter (1), Wirth (2)