Dass es entgegen dem allgemeinen Trend zu Plastikflaschen noch Nachfrage nach Mineralwasser in Glasflaschen gibt, wurde am Mittwochmittag in Oberleichtersbach überdeutlich. Ein Getränkelaster verlor beim Abbiegen in Richtung Mitgenfeld aufgrund eines technischen Defekts seine Ladung, bestehend aus Getränkekisten mit

Glasflaschen, meldet die Polizei. Umfangreiche Aufräumarbeiten der örtlichen Feuerwehren waren nötig, um das Scherbenmeer zu beseitigen. Auch die Gartenmauer eines Wohnanwesens wurde von den herabfallenden Kisten beschädigt. Die Beamten gehen von mehreren Tausend Euro Sachschaden aus. pol