Eine 61-Jährige Fiat-Fahrerin musste wegen Gegenverkehr ausweichen und kollidierte dabei mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall am Mittwochnachmittag in der Theresienstraße stark beschädigt, der Schaden beträgt circa 6500 Euro. Der Halter des Audis konnte telefonisch erreicht und über den Unfall informiert werden. pol