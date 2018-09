Mit Pkw im Bach gelandet

Schwer verletzt wurde am Freitag, gegen 13.10 Uhr, ein 57-jähriger Mann, der mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 4 von Euerdorf kommend in Richtung Ramsthal unterwegs war. Kurz nach der Abzweigung nach Ramsthal kam er mit seinem Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Der Pkw rollte auf einer Wiese entlang und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum und kam dann im Sulzbach zum Stehen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Euerdorf geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. pol