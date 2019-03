Mit Pkw gegen Hauswand gefahren

Ein 38-jähriger Fahrzeugführer blieb am Montagmorgen beim Rangieren in der Straße "Am Marktplatz" mit der linken Seite seines Fahrzeuges an der Hausecke hängen. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von ca. 2500 Euro sowie an der Hauswand von ca. 150 Euro. pol