Mit Pkw an Mauer geprallt

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 77-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw auf der B 286 von Arnshausen in Richtung Bad Kissingen. Dabei fiel sie bereits einer anderen Fahrzeugführerin durch ihre unsichere Fahrweise auf. Wenige Meter vor dem Ortsschild Bad Kissingen kam die Toyota-Fahrerin mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ein Straßenschild und eine Straßenlaterne um und stieß gegen eine Mauer. Die Frau musste verletzt aus ihrem Pkw geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die herumfliegenden Trümmer wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Die Würzburger Straße war über einen längeren Zeitraum nur einseitig benutzbar. Die Feuerwehr Arnshausen war mit etwa zehn Einsatzkräften vor Ort. Der Grund, warum die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ist bislang noch unklar, schreibt die Polizei. pol