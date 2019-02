Mit Pkw an die Hauswand geraten

Eine 27-Jährige blieb am Montag gegen 16.30 Uhr, beim Einfahren in einen Hinterhof in der Kissinger Straße mit der rechten hinteren Seite ihres Fahrzeuges an der Hauswand hängen. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von ca. 5000 Euro sowie an der Wand von ca. 200 Euro. pol