Mit Pistole bedroht

Ein Streit um einen Parkplatz ist am Montagabend an der A 3 auf der Rastanlage Aurach-Nord eskaliert. Laut Polizeibericht sollte um 20.10 Uhr ein Schwertransport auf eine für solche Fahrzeuge reservierten Parkfläche abgestellt werden. Diese war allerdings schon von mehreren Lastkraftwagen belegt, die dort nicht parken dürfen. Der 60-jährige Begleiter des Schwertransportes klopfte bei einem abgestellten Sattelzug an die Fahrertür. Nachdem der 59-jährige Fahrer öffnete, kam es zunächst zu einem Wortwechsel. Plötzlich holte der 59-Jährige eine Pistole hervor und richtete sie auf den Kopf seines Kontrahenten. Dieser schlug die Waffe zur Seite, rannte weg und verständigte sofort die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Streifenfahrzeuge saß der Fahrer des Sattelzuges wieder in seinem Führerhaus und stritt jegliche Tatbeteiligung ab. Allerdings wurden im Führerhaus eine geladene Schreckschusspistole und ein Elektroschocker zugriffsbereit gefunden. Die Schreckschusspistole hatte auch kein Prüfzeichen. Somit wäre ein Waffenschein notwendig gewesen. Weiter wurde ein gefälschter Reisepass aufgefunden. Der Beschuldigte muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die Waffen und der gefälschte Pass wurden sichergestellt. pol