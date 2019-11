Mit Physiotherapie Schmerzen beeinflussen

Die Schön-Klink befasst sich im Rahmen der Vortragsreihe "Gesundheitsgespräche" am Donnerstag, 14. November, ab 19 Uhr mit der multimodalen Schmerztherapie und damit, wie Physiotherapie den Schmerz positiv beeinflussen kann. Referieren wird Gottfried Schroeder, Diplom-Sportlehrer und Leiter der Therapie in der Schön-Klinik. Moderiert wird die Veranstaltung von Chefarzt Dr. Stefan Middeldorf. Ärzte, Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten, Sport- und Musiktherapeuten arbeiten beim interdisziplinären Therapiekonzept eng zusammen. Beantwortet werden auch Fragen der Teilnehmer. Veranstaltungsort ist die Klinik, Am Kurpark 11. red