Mit perfekter Betonung zum Bezirksentscheid

Große Freude bei Marie Kratz aus Spardorf. Die Sechstklässlerin vom Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf setzte sich beim regionalen Vorlesewettbewerb gegen fünf Mitbewerber durch und hat damit die Fahrkarte zum Bezirksentscheid sicher.

Der Regionalentscheid wurde dieses Jahr von der Höchstadter Ritter-von-Spix-Schule organisiert, heißt es in einem Pressebericht von Organisator Tobias Dachwald, Lehrer an der Spix-Schule. Sechs Schüler traten bei diesem Wettbewerb an. Dabei lasen alle Schüler zunächst einen eigens vorbereiteten Text vor, erst danach wurde ein Fremdtext gelesen. Mit ihrer ausdrucksstark vorgetragenen Passage aus dem Buch "Julie und Schneewittchen" von André Düwel überzeugte Marie Kratz die Jury.

Beim Fremdtext merkte man ihr den Spaß am Lesen so richtig an. Mit einer toll vorgetragenen Passage stach sie nicht nur durch ihre Intonation, sondern auch durch einen fehlerfrei vorgelesenen Text hervor und gewann somit den Entscheid.

Der Spaß war hörbar

Die Jury war dabei von allen Lesern begeistert: Claudia Wegrath (Kooperationspartner Lektürekurs der Ritter-von-Spix-Schule), Christoph Benesch (Journalist), Alexander Benedikt (Bereich Wirtschaft) sowie der Zweite Bürgermeister der Stadt Höchstadt, Günter Schulz (SPD), merkten sofort, welchen Spaß die Schüler beim Lesen hatten, und bescheinigten allen Lesern tolle Leistungen.

Die Siegerehrung, bei der es jeweils Buchpreise und Urkunden für alle Teilnehmer gab, führte Dachwald durch. Dabei betonte er nochmals, "dass ihr alle Sieger seid". Schließlich ließen die sechs Leser, die nun beim Regionalentscheid antraten, bereits in ihren eigenen Schulen — den Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien des Landkreises — alle anderen Mitschüler hinter sich.

Bereits seit 1959 veranstaltet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten alljährlich einen bundesweiten Vorlesewettbewerb. An dieser Veranstaltung, die zu den größten deutschen Schülerwettbewerben zählt, nehmen mehr als 700 000 Kinder teil. Die Etappen führen über Stadt-, Kreis- und Bezirksebene weiter zu Länderentscheiden. Das Finale der Landesbesten findet in diesem Jahr am 26. Juni in Berlin statt. red