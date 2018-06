Mit Pauken und Orchestern

nsc



"Mit dem Abitur stehen einem einfach sehr viele Wege offen. Allgemein war die Schule eine schöne Zeit, ich habe mich immer sehr wohlgefühlt.Besonders schön war die Abschlussfahrt in der zehnten Klasse, zu der wir auf dem Ijsselmeer Segeln waren. Auch die Atmosphäre unter den Mitschülern und Lehrern war bei uns am Gymnasium sehr gut.In meiner Familie spielen alle ein Instrument und ich habe mich in der Grundschule für das Schlagzeug entschieden.Auch beruflich kann ich mir das gut vorstellen. Speziell in der elften und zwölften Klasse wurde es dann ernster, ab da habe ich darauf hingearbeitet, mehr geübt und auch Paukenunterricht genommen.Immer mal wieder habe ich im Blasmusik- und Oberstufenorchester der Schule oder mit meinem Schlagzeugduo gespielt und als Trio mal im Bundeswettbewerb ,Jugend musiziert' einen ersten Preis gewonnen. Ab Herbst werde ich dann mein Schlagzugstudium an der Hochschule für Musik , Theater und Medien in Hannover beginnen."