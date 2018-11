Mit Parfum "verduftet"

Auf hochwertige Parfums hatte es ein Gaunerduo im Müller Drogeriemarkt in der Innenstadt abgesehen. Am späten Freitag-Nachmittag stahlen die beiden Männer Düfte im Wert von rund 1 000 Euro. Die Beute wurde in der Oberbekleidung versteckt abtransportiert. Die etwa 30 Jahre alten Täter entkamen unerkannt. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.