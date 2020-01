Mit pakistanischer Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am Montagabend auf dem Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring ein Mercedes-Fahrer auf, der in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer lediglich eine pakistanische Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Da er seit vier Jahren in Deutschland lebt und lediglich ein halbes Jahr mit seiner "heimischen" Fahrerlaubnis fahren darf, erhält er eine Anzeige. pol