Mit offener Fahrzeugtür Pkw gestreift

Ein älteres Ehepaar war am Sonntagnachmittag mit dem Pkw in der Dalbergstraße losgefahren und hat mindestens 1000 Euro Schaden verursacht. Der Ehemann hatte vorher die hintere rechte Türe geöffnet und danach offensichtlich nur angelehnt, was auch der Fahrerin nicht aufgefallen war. Beim folgenden Abbiegevorgang nach links in die Josef-Schultheis-Straße öffnete sich die Türe am Opel und streifte an der linken Fahrzeugseite eines geparkten Audi entlang. Die Höhe der Reparaturkosten an beiden Fahrzeugen wird auf jeweils mindestens 1000 Euro geschätzt, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit. pol