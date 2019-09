Am Montag, gegen 19.35 Uhr, fuhr im Stadtteil Garitz in der Neulandstraße ein Rentner mit seinem BMW los, obwohl die hintere, rechte Türe des Fahrzeugs noch offen war. Nach kurzer Fahrt touchierte er mit dieser einen geparkten Fiat. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden von circa 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Mann davon. Der Unfall konnte von einem Nachbarn beobachtet werden, so dass der Unfall geklärt werden konnte, schreibt die Polizei. pol