Mit Nutztieren richtig umgehen

Die Tierhaltungsschule Triesdorf bietet am Donnerstag, 29. November, von 9 bis 12 Uhr die Praxisschulung "Umgang und Transport von Nutztieren" an. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Teilnehmer am Bildungsprogramm "Landwirt". Nach dem Konzept von Philipp Wenz lernen die Teilnehmer den stressfreien Umgang mit Rindern. Das Verladen von Rindern, Schweinen und Schafen wird ebenfalls geübt. Eine Online-Anmeldung ist auf www.triesdorf.de erforderlich. Weitere Informationen gibt es via E-Mail an ths@triesdorf.de oder unter Telefon 09826/183002. Anmeldeschluss ist Freitag, 23. November. red