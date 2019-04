Mit Nordic Walking fit in den Frühling starten

Nordic Walking ist ein ganzheitlicher Sport. Es gibt kaum eine andere Sportart, die weniger Risiken für die Fehlbelastung birgt. Die richtige Technik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Deshalb bietet der TV 48 Coburg einen Kurs für Einsteiger und zum Wiederauffrischen der Technik an. Mitmachen können alle sportlich Begeisterten.Die Stöcke können für diesen Kurs bei der Nordic-Walking-Trainerin Martina Beck ausgeliehen werden. Ab Mittwoch, 10. April, wird der Kurs zehn Wochen lang von 17.30 bis 19 Uhr am Parkplatz auf der Brandensteinsebene starten. Weitere Informationen und Anmeldung bei Martina Beck unter Telefon 0178/ 1707828 oder per E-Mail an Martina.Beck@TV1848coburg.de . red