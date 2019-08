Mit neuen Sportschuhen ausgestattet

Am Samstagnachmittag wurde ein 21-jähriger Mann von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er sich in dem Geschäft mit neuen Schuhen ausstattete. Der junge Mann riss von den Sportschuhen, die einen Wert von rund 100 Euro hatten, die Etiketten ab, zog diese an und verstaute seine alten, getragenen Schuhe in einem Schuhkarton. Dann verließ er das Geschäft und wurde vom Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wird wegen Diebstahl angezeigt, teilt die Polizei Bamberg-Stadt mit. pol