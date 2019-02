Mit neuem Schwung gute Auftritte absolviert

Die Schorkendorfer Musikanten und der Posaunenchor Tambach blickten bei ihrer Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Durch die Teilnahme von ehemals aktiven Mitgliedern und mehreren Neuzugängen konnten alle Auftritte tadellos gemeistert werden. Dies gilt sowohl für die Events als auch für die kirchlichen Darbietungen.

Mehrere Höhepunkte

Das machte sich auch an der Anzahl der Proben und der Teilnehmerzahl, die auf 15,4 Musiker pro Probe im Schnitt gestiegen ist, bemerkbar. Gleich mehrere musikalische Höhepunkte erwähnten Vorsitzender Markus Werndörfer und Musikalischer Leiter Bernhard Schlick. So waren es 13 Blasmusik- und 17 kirchliche Auftritte im vergangenen Jahr. Die Teilnahme am Adventskonzert in der Tambacher Kirche unter der Leitung von Hubert Bohl wurde mit sehr viel Applaus bedacht. Weitere tolle Auftritte leitete Bernhard Schlick beim Dorffest in Schorkendorf, am Albertsplatz, in Meeder, beim Museumsfest in Ahorn und in Großgarnstadt, wo sogar in einem Bus aufgespielt wurde. Für die neue Saison werden insbesondere im Genre Schlager und Evergreens neue Stücke einstudiert. Werndörfer und Schlick hoffen auf weitere ehemals Aktive und neue Musikfreunde, die sich den Schorkendorfer Musikanten anschließen wollen. Es habe aufgrund von Neuanschaffungen im vergangenen Jahr weniger Einnahmen als Ausgaben gegeben, berichtete Kassiererin Gisela Kolb. Der Mitgliedsbeitrag wurde für die passiven Mitglieder auf 24 Euro pro Jahr angehoben. Da "ruhende" Mitglieder keinen Vereinsbeitrag bezahlen, werden diese angeschrieben, um wieder aktiv zu werden oder sich passiv zu melden.

Jugendwart gesucht

Bei den Neuwahlen im Amt bestätigt wurden Markus Werndörfer als Vorsitzender, Hubert Bohl als Zweiter Vorsitzender, Gisela Kolb als Kassiererin, Bernhard Schlick als musikalischer Leiter, Hubert Bohl als dessen Stellvertreter und Werner Gundermann als Zeugwart. Neu gewählt wurde Schriftführer Wolfgang Taubmann. Der Posten des Jugendwarts blieb unbesetzt. Für 20 Jahre aktives Mitwirken wurde Gisela Kolb geehrt, für zehn Jahre Thomas Klett. red