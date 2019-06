Mit neuem Lesestoff in den Urlaub

Der nächste turnusmäßige Samstags-Verkauf des Arbeiterwohlfahrt-Bücherbasars im Laden in der Bamberger Straße 10 in Forchheim ist am Samstag, 8. Juni, von 10 bis 14 Uhr. Das Angebot von gespendeten Bü...