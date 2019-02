Mit Mut entscheiden

Je näher das Abitur rückt, desto drängender wird die Frage, wie es danach beruflich weitergeht. Bei der Entscheidungsfindung helfen die kostenlosen Studieninformationstage der Universität Bamberg vom 19. bis zum 21. Februar.

Worum es dabei geht und welche Unterstützung Schüler bei der Studien- und Berufswahl bekommen, verrät Alexander Ostermann, Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung an der Otto-Friedrich-Universität. Auf der Studienmesse:BA haben Universitäten, Hochschulen und Unternehmen in Bamberg über Ausbildungs- und Studienangebote informiert. Was bieten die Studieninformationstage darüber hinaus?

Alexander Ostermann: Schüler können sich bei den Studieninformationstagen über das gesamte Studienangebot der Universität Bamberg in Vorträgen der jeweiligen Fachvertreter informieren: unter anderem über Lehramt, Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaft. Der konkrete Studienaufbau sowie die Inhalte der Fächer stehen im Fokus. Dozenten beantworten Fragen wie: Was sind die wesentlichen Anforderungen des Studiengangs? Welche Interessen sollte man dafür mitbringen? Außerdem gibt es allgemeine Informationen zur Einschreibung oder auch zur Studienfinanzierung. Es ist sinnvoll, einen Termin bei der Zentralen Studienberatung zu vereinbaren. Weitere Infos unter www.uni-bamberg.de/studium/interesse/veranstaltungen/studieninformationstage. red