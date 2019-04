Mit Muskelkraft

"Es ist schon wieder alles strohtrocken", klagt Christoph Pflaum aus Königsberg, der sich das Gießwasser für seinen Garten aus dem Brunnen am Marienplatz pumpt, von ganz tief unten, denn der Grundwasserspiegel in Unterfranken ist deutlich gesunken, weiß er: Die Trockenheit des letzten Jahres ist schuld. Seither hat es viel zu wenig Regen gegeben und "Schnee hatten wir in diesem Winter fast gar nicht". Foto: Eckehard Kiesewetter