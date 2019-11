Mit Musik zur Persönlichkeit

Kristina Renner, neue Schulleiterin der Musikschule Ebern, stellte sich dem Gemeinderat Pfarrweisach vor und gab gleichzeitig einen ausführlichen Einblick in die Musikschule. 311 Schüler im Alter zwischen eineinhalb und 85 Jahren erfahren derzeit in der Schule musikalische Bildung, dazu noch 350 Kinder in Kooperationseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Grund- und Mittelschulen. Zu den derzeit sechs Mitgliedsgemeinden, zu denen auch Pfarrweisach zählt, könnten, so Renner, weitere Gemeinden, beispielsweise aus der Baunach-Allianz, und weitere schon bestehende Musikschulen hinzukommen. Kristina Renner stellte dem Gemeinderat auch die Vorzüge der Musikschule vor, denn Musik fördere die Persönlichkeitsentwicklung, bringe Lebensqualität in die Gemeinden und bereichere das kulturelle Leben. Die Einrichtung biete qualitativ hochwertige Beschulung, von der auch Pfarrweisach profitiere. Bürgermeister Ralf Nowak begeisterte sich nach Renners Vortrag: "In Ihnen haben wir den richtigen Motor für unsere Musikschule." ka