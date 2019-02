Mit Musik zu besseren Noten

Seit diesem Schuljahr gibt es an der Mittelschule Herzogenaurach eine Bläserklasse, in der die Schüler während der Schulzeit verschiedene Instrumente lernen können. Die Musiklehrer der Stadtjugendkapelle geben Instrumentalunterricht, die Schule selbst übernimmt die Orchesterproben. Finanziell möglich gemacht haben dies Spenden des Lions-Clubs, der Sparkasse sowie der schuleigenen Arbeitsgemeinschaften Schweißen und Töpfern.

"Die Erziehung zur Musik ist von höchster Wichtigkeit, weil Rhythmus und Harmonie machtvoll in das Innerste der Seele dringen." Mit diesem Zitat des griechischen Philosophen Platon eröffnete der Schulleiter der Mittelschule, Helmut Nicklas, die offizielle Einführung der Bläserklasse sowie die Spendenübergabe von den Geldgebern. 19 Fünftklässler kommen seit diesem Schuljahr in den Genuss, in der Bläserklasse ein Instrument erlernen zu können. Ziel ist es, neben der musikalischen Bildung auch die sozialen und persönlichen Kompetenzen der jungen Menschen zu stärken, heißt es in einem Pressebericht der Mittelschule.

Vier Lehrer von der Stajuka

Vier Lehrkräfte der Stadtjugendkapelle kommen dazu in die Schule und geben Instrumentalunterricht. Norbert Engelmann, neben Walter Wachter, Christian Kaltenhäußer und Lorena Gawrikow eine der Musiklehrkräfte und gleichzeitig musikalischer Leiter der Stadtjugendkapelle, ist begeistert und überzeugt davon, dass dies durch die Musik auch gelingt. "Das Projekt steht zwar noch am Anfang, liegt mir aber sehr am Herzen", so Helmut Nicklas, "weil es das Lernklima und die Sozialkompetenzen positiv beeinflussen soll." Ein Fünftklässler wollte auch gleich wissen, ob er in Zukunft bessere Noten schreibt.

Möglich gemacht wurde das Projekt vor allem durch Finanziers, allen voran der Lions-Club, vertreten durch Christof Schöfl, und die Sparkasse Erlangen, vertreten durch Andreas Mehl. Die Aktion "100 mal 100", bei der 100 Bürger je 100 Euro spendeten, war die Grundlage für die Spende, erklärte Schöfl. Mehl ließ wissen, dass es seinem Geldinstitut wichtig ist, etwas für die Jugend und die Region zu tun, und die Bläserklasse sei ein besonders positives Beispiel. Bei beiden sowie bei der Volkshochschule und den schuleigenen Arbeitsgemeinschaften bedankte sich Helmut Nicklas für die Unterstützung und finanzielle Zuwendung.

Vor zwei Wochen fand die erste Orchesterprobe bei Musiklehrerin Saskia Helldörfer statt. Ziel sind bis Schuljahresende die ersten gemeinsamen Lieder. Ein Junge meinte: "Am Anfang war es schwer, aber es macht immer mehr Spaß." An diesem Spaß sollen in Zukunft immer mehr Schüler teilnehmen können. red