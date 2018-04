Mit Musik und Tanz den Frühling eingeläutet

Bunt wie die gerade begonnene Jahreszeit war das zauberhafte Frühlingsfest der BRK-Senioren. Die vielen Besucher verbrachten gesellige Stunden bei Musik und Tanz. BRK-Seniorenbeauftragte Rita Wittmann und ihr Team hatten sich erneut viel Arbeit gemacht, um den vielen Besuchern im stimmungsvoll geschmückten Speisesaal des BRK-Seniorenhauses einen vergnüglichen Nachmittag zu bereiten. Ein großes Anliegen war Wittmann ein Dank an "Musikdirektor" Rainer Lohr, der in der vergangenen Woche sein 70. Wiegenfest feierte. Natürlich sorgte der Haus- und Hofmusikus auch dieses Mal mit Schlagern und Volksliedern sowie schwungvoller Tanzmusik für beste Unterhaltung. So wurden von den Besuchern nicht nur die wohlbekannten Lieder mitgesungen, sondern auch das ein oder andere Tänzchen gewagt. Foto: Heike Schülein