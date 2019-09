Mit einem bunten Programm ist die Ausstellung "Go Hynag" - zu deutsch "meine alte Heimat" - zu Ende gegangen. Bei der Finissage im Rahmen der Internationalen Woche im Landkreis Bamberg bekamen die Besucher im Garten von Schloss Sassanfahrt einen kleinen Einblick in die Vielfalt der koreanischen Kultur.

Mit Musik, Tanz und Gesang aus dem ostasiatischen Land endete die Ausstellung im Schloss mit Arbeiten von Lucia Scheid-Nam und Jong-Teak Woo. Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann (CSU) dankte allen Beteiligten, insbesondere den Künstlern. Sie hätten es den Anwesenden ermöglicht, "über den eigenen Tellerrand zu schauen". Nur so sei es möglich, Verständnis für andere Kulturen zu wecken. Das, so der Bürgermeister, werde in der heutigen Zeit immer wichtiger.

Die Grüße des Landkreises überbrachte stellvertretender Landrat Johann Pfister (BI).

Zum Abschluss wurden die Gäste auch noch mit Köstlichkeiten aus der koreanischen Küche verwöhnt. asp