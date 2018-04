Die Untererthaler Musikanten, der Musikverein "Blaskapelle" Diebach und die "Eschenbacher Musikanten" aus Ober/Untereschenbach laden am Samstag, 21. April, zum Konzert "Mit Musik in den Frühling" ein. Das gemeinschaftliche Konzert der befreundeten Kapellen findet bereits seit 1995 im zweijährigen Turnus in der Erthalhalle in Untererthal statt. Mit den Melodien aus dem Disney-Film "Beauty and the Beast" werden die Buben und Mädchen des Jugendorchesters Untererthal unter Leitung von Helmut Schäfer den Konzertabend musikalisch eröffnen. Neben Marsch und Polka haben die Untererthaler Musikanten unter Leitung von Tobias Popp den Klassiker "Moment for Morricone" im Konzertprogramm. Ein besonderes Schmankerl bietet der Musikverein "Blaskapelle" Diebach unter Dirigat von Thaddeus Folwarcny. Gemeinsam mit Sängerin Sarah wird Bob Dylans "Make You Feel My Love" aufgeführt und mit der Sängergruppe "+/- neunundvierzig" laden die Diebacher beim Unterfranken-Marsch zum Mitsingen ein. Dirigent Thomas Bogner hat mit seinen "Eschenbacher Musikanten" die Konzertstücke "Emotionen" und "Blue Ridge Saga" und als Zugabe den Konzertmarsch "Berliner Luft" im Programm. Nach dem Gemeinschaftschor aller Teilnehmer spielen befreundete Musiker unter dem Namen "VonDUE" (von Diebach, Untererthal, Eschenbach) mit Böhmischer Blasmusik auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Für die Bewirtung ist gesorgt. htr