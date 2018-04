Mit Musik in den Frühling

Beim VdK-Treff am Mittwoch, 18. April, im Gasthof "Wallachei" sind auch wieder Gäste willkommen. "Mit Musik und Gesang in den Frühling", so das Motto der Veranstaltung mit dem Musiker Andreas Kerner aus Oberlangheim, die ab 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen startet. Im Anschluss findet ab 17 Uhr eine Vorstandssitzung statt. Für die Tagesfahrt nach München am Freitag, 20. April, stehen wieder zwei Plätze zur Verfügung. Erstes Ziel des Ausfluges ist die "Messe 66", Deutschlands größte Verbrauchermesse mit den Schwerpunktthemen Gesundheit, Freizeitgestaltung, Wohnen und Alltagskompetenz. Danach geht es nach Schloss Nymphenburg, dem Sommersitz der bayerischen Herrscher, einer Schloss- und Parkanlage, die mit ihrer Verbindung aus barocker Architektur und Gartengestaltung beeindruckt. Informationen unter Telefon 09571/5127 oder faber.monika1@gmx.de; Anmeldungen sind beim VdK-Treff möglich. red