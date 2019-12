Mit Musik-Gruß ins neue Jahr

Es gehört einfach dazu: Wie viele andere Orchester im Landkreis zieht das Kronacher Jugendorchester zum Jahresende traditionell durch die Straßen der Kreisstadt, um die Bewohner mit ihrem Neujahrsständerla musikalisch ins neue Jahr zu bringen. Für ihre Route sind die jungen Frauen und Männer dafür mehrere Tage unterwegs. Zwischendurch wärmen sich die Musikanten mit dem ein oder anderen Heißgetränk auf, bevor es auf zur nächsten Station geht. Das Neujahrsständerlaspielen ist in vielen Gemeinden des Frankenwaldes eine alte Tradition. Heuer ist das Kronacher Jugendorchester zum inzwischen 56. Mal unterwegs. red Mit Musik-Gruß ins neue JahrMit Musik-Gruß ins neue JahrEs gehört einfach dazu: Aufgeteilt in zwei Gruppen zieht das Kronacher Jugendorchester traditionell zum Jahresende durch die Straßen der Kreisstadt, um die Bewohner mit ihrem Neujahrsständerla musikalisch ins neue Jahr zu bringen. Mehrere Tage sind die jungen Frauen und Männer dafür unterwegs, zwischendurch wird sich freilich mit dem ein oder anderen Heißgetränk aufgewärmt, bevor es auf zur nächsten Station geht. Das Neujahrsständerlaspielen ist in vielen Gemeinden des Frankenwaldes eine alte Tradition. Heuer ist das Kronacher Jugendorchester zum inzwischen 55. Mal unterwegs. red Mit Musik-Gruß ins neue JahrMit Musik-Gruß ins neue Jahr