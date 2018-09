Mit Musik dem Himmel so nah

Eine Abendmusik der Kurseelsorge unter dem Motto "Saxophon trifft Orgel" gibt es am Mittwoch, 19. September in der Marienkirche im Staatsbad. Beginn ist um 19 Uhr. Die letzte Abendmusik dieses Sommers ist offen für alle Musikinteressierten. Dabei sind Werke aus unterschiedlichen Stilrichtungen zu hören. Carolin Klug-Schäfer spielt am Saxophon und Markus Wollmann an der Orgel, dazwischen trägt Kurseelsorgerin Edith Fecher Texte zum Nachdenken vor. sek