Bad Kissingen vor 16 Stunden

Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Am Montag um 15 Uhr übersah ein 18-jähriger Motorradfahrer in der Iringstraße in Arnshausen einen vor ihm in die Dammstraße abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer fuhr nach Polizeiangaben auf den Pkw auf...