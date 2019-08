Ein 64-jähriger Lichtenfelser befuhr in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Kleinkraftrad die Kronacher Straße stadtauswärts. Dabei übersah er einen Opel, der am Straßenrand geparkt war, und fuhr auf diesen auf. Der Unfallverursacher wurde glücklicherweise bei dem Aufprall nur leicht verletzt, sein Moped erlitt jedoch Totalschaden. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.