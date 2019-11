Mit Montessori-Pädagogik zum Fachabitur

Ein Meilenstein in der Geschichte der Montessori-Schule Mitwitz war das vergangene Jahr. Der erste Jahrgang der Schüler hat das Fachabitur an der Montessori-Fachoberschule (MOS) in Kronach abgelegt. Eine Erfolgsbilanz zog der Förderverein bei der Mitgliederversammlung.

Mit dem erfolgreichen Abschluss sei der Förderverein seiner Vision "Unsere Montessori-Schule achtet die Kinder, unterstützt sie individuell und begleitet sie, ihren Fähigkeiten angemessen, auch bis zum Abitur" einen wesentlichen Schritt näher gekommen, sagte Gerhard Herrmann, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt gelte es, die junge MOS auszubauen. Dazu soll das bisherige Angebot im Fachbereich Soziales um die Zweige Gestaltung und Wirtschaft erweitert werden.

Dass die Montessori-Pädagogik gefragt ist, zeigen die 355 Schüler, davon 17 an der Fachoberschule in Kronach, unterstrich Oliver Salomon, Vorstand für Schulentwicklung. Sie werden von 78 Mitarbeitern, davon 24 Lehrer und 20 pädagogische Fachkräfte, betreut.

Einblick in die Wirtschaft erhalten sie nicht nur bei den Ausbildungsmessen, sondern auch bei Berufspraktika und dem Projekt Upcycling. Dabei lernten sie die Firma Kober in Steinwiesen und Delfingen in Marktrodach kennen und gestalteten aus fehlerhaftem Material neue Produkte. Ganzheitliches Lernen ermöglichen die beiden Naturlerngruppen (30 Schüler) durch die Erforschung der Umwelt. Dazu wurde unter tatkräftiger Beteiligung der Schüler ein leer stehendes Haus in Mitwitz renoviert und in ein Naturpädagogik-Zentrum umgebaut, wie Barbara Daumann, Vorstand für das Schulhaus, berichtete. Damit wird das Konzept des Erdkinderplans vertieft, das es Mittelstufenschülern ermöglicht, die Natur als Lern- und Schonraum zu erleben.

Zum ganzheitlichen Lernangebot gehört auch das Kneipp-aktiv-Konzept, das in der Primarstufe nicht nur Bewegung in den Unterricht bringt, sondern auch die Lerninhalte, etwa durch Augen-Hand-Koordination, vertieft, wie Evelyn Heil (Vorstand für Ökologie/Kneipp) erklärte. Gleichzeitig lernen die Schüler die Grundlagen einer gesunden Lebensweise, indem etwa Armbäder die Konzentration fördern oder ein Gang über den Fußfühlpfad die Sinne aktiviert. Frisch gekochtes Mittagessen in Bio-Qualität aus der Schulküche gehört ebenso dazu.

Dass die Schule mit 78 Mitarbeitern und einem Millionenbudget inzwischen ein mittelständisches Unternehmen ist, wurde aus dem Bericht von Finanzvorstand Gerhard Goller deutlich.

Angesichts dieser positiven Entwicklung war die Wiederwahl des Vorstands eher eine Formsache. Für Gerhard Herrmann, der nicht mehr als Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit kandidierte, wurde Katja Fischer gewählt. Der neue Vorstand: Barbara Daumann (Schulhaus), Katja Fischer (Öffentlichkeitsarbeit), Gerhard Goller (Finanzen), Evelyn Heil (Ökologie/Kneipp), Oliver Salomon (Schulentwicklung), Kassenprüfer: Natalie Post und Christian Stöckert. mul