Mit Mofa-Roller vor der Polizei geflüchtet

Am Faschingsdienstag nachmittags ist einer Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land ein Mofa-Roller aufgefallen, der beim Erblicken der Streife auf einen für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Wanderweg bei Marloffstein (Kreis Erlangen-Höchstadt) abbog und so vor der Streife flüchten wollte. Nach einer Verfolgungsfahrt lenkte er sein Gefährt in einen Acker. In dem aufgeweichten Erdreich blieb er aber stecken und stürzte. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde eine geringe Menge Marihuana entdeckt. Außerdem hatte der Mann vor der Fahrt Rauschgift konsumiert. Das wird wohl laut Polizei auch der Grund für seine am Ende doch erfolglose Flucht gewesen sein. Der 48-jährige Fahrer aus Höchstadt wurde festgenommen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Den Mann erwarten nun zwei Anzeigen. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht.