Frauen und Männer mit Migrationshintergrund, die Interesse an Gesundheitsthemen haben, können ab dem 11. Mai an einer Gesundheitsschulung des "Gesundheitsprojekts MiMi - Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle Gesundheit in Bayern" in Bamberg teilnehmen. In sieben Terminen bekommen die Teilnehmer relevantes Wissen zum deutschen Gesundheitssystem, Diabetes, Kindergesundheit und Unfallprävention sowie weiteren Präventionsthemen vermittelt. Ziel ist es, im Anschluss an den Kurs gegen eine Honorarvergütung eigene muttersprachliche Informationsveranstaltungen für Landsleute in Bamberg und Umgebung anzubieten.

Eine erste Informationsveranstaltung zur Gesundheitsschulung findet am kommenden Mittwoch von 17.30 bis 18.30 Uhr im Rathaus Geyerswörth (Raum 10/EG) statt. Hier werden die Inhalte und der Ablauf des 50-stündigen Kurses sowie die spätere Mediatorentätigkeit vorgestellt. Eine Anmeldung zur kostenlosen Schulung ist an dem Abend möglich.

Für die kommende Schulung werden aufgeschlossene Migranten aus Bamberg und Umgebung gesucht, die sich zu Interkulturellen Gesundheitsmemediatoren ausbilden lassen möchten und Lust auf die Weitergabe von Wissen an andere haben. Medizinische oder pädagogische Vorkenntnisse sind nicht notwendig, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Die Schulung richtet sich an Personen mit guten deutschen Sprachkenntnissen, die darüber hinaus möglichst eine der folgenden Sprachen beherrschen: Arabisch (Frauen), Dari, Farsi, Georgisch, Kurdisch, Oromo, Paschto, Tigrinya. Weitere Sprachen können in Absprache mit den Projektverantwortlichen je nach Bedarf gegebenenfalls berücksichtigt werden.

Nähere Fragen beantwortet Yvonne Rüttger, Telefon 0951/87-1446, yvonne.ruettger@stadt.bamberg.de. red