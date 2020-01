Mit Metzner aktiv

Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) bietet ab Samstag, 1. Februar, jeweils von 14 bis 14.30 Uhr sechs Wochen lang allen Bambergern ein abwechslungsreiches Kultur - und Sportprogramm für jung und alt an. Die Veranstaltungsreihe findet jeweils vor dem Metzner-Häuschen im Botanischen Garten im Hain statt: Am 1. Februar und am 22. Februar heißt es "Gymnastik mit Metzner". Am 8. Februar und 29. Februar trägt Metzner Texte aus dem Fränkischen vor. Und am 15. Februar sowie am 7. März heißt es "Singen mit Metzner". red