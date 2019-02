Mit Messer Reifen beschädigt

Eine böse Überraschung erlebte ein 24-jähriger Rettungsassistent, der am Donnerstag, gegen 08.45 Uhr, seinen BMW auf dem Lidl-Parkplatz in der Hartmannstraße abgestellt hatte. Als er gegen 22.45 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der Reifenflanke fest. Bei genauerer Begutachtung konnte man erkennen, dass es sich um messertypische Einstiche handelt, die durch einen unbekannten Täter verursacht wurden, berichtet die Bad Kissinger Polizei. Zeugen die etwas im Tatzeitraum beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90 in Verbindung zu setzen. pol