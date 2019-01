Mit Melodien, die jeder kennt

"Classic Evergreens - Melodien, die ein jeder kennt", unter diesem Motto steht ein Konzert in Bad Bocklet mit Valerie Koning, Kim Leonores und Marian Henze. Die Veranstaltung findet am 5. April ab 19.30 Uhr im Kursaal statt. Die Sopranistin Valerie Koning begann 2004 ihr Gesangsstudium an der Universität der Künste in Berlin. 2010 absolvierte sie ihr Gesangsstudium mit Auszeichnung. Die Violinistin Kim Leonores schloss 2004 ihr Studium an der Musikhochschule Freiburg mit Auszeichnung ab. 2009 erhielt sie einen Lehrauftrag an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Marian Henze ist ein klassisch ausgebildeter Tenor. Mit Valerie Koning und dem Pianisten Nikolai Juretzka gründete er das Trio Viviparie. Karten gibt es bei der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030, E-Mail: info@badbocklet.de. Foto: Peter Klopf