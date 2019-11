Mit Mazurova an Position 1

Am Wochenende führt der Terminkalender der Luftgewehr-Bundesliga die Schützen der SG Coburg nach Saltendorf (Oberpfalz).

Dort wird die Tschechin Nikola Mazurova auf der Position 1 starten. Am Samstag treffen die Vestestädter um 16.30 Uhr auf Bund München, der zurzeit mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Rang 7 der aktuellen Tabelle liegt. Die Gegner der SG Coburg am Sonntag um 10 Uhr sind die Schützen der SSV Kronau, die im Moment auf dem vorletzten Tabellenplatz rangieren. Ein Blick auf die Setzlisten zeigt, dass auch diese beiden Wettkämpfe nicht zu unterschätzen sind. Alle Teams sind auf Augenhöhe. Die Tagesform und das nötige Quäntchen Glück werden entscheidend sein. Die Verantwortlichen im "Team CO" gehen davon aus, dass bei einem Sieg in Saltendorf das erste Saisonziel, nämlich der Klassenerhalt, bereits zur Hälfte der Saison erreicht ist. Dann kann der Blick nach vorne gerichtet werden. SG Coburg: Nikola Mazurova, Sabrina Hößl, Jürgen Wallowsky, Manuel Wittmann, Lorenz Gluth, Andreas Geuther. rmo