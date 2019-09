Mit Marihuana am Steuer

Drogentypische Auffälligkeiten zeigte eine 24-jährige Coburgerin am Montag kurz nach Mitternacht bei einer Verkehrskontrolle in der Nicolaus-Zech-Straße. Aufgrund des Verdachts einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde die Weiterfahrt mit dem VW unterbunden und bei der 24-Jährigen eine Blutentnahme im Coburger Klinikum durchgeführt. Da es aus dem Fahrzeug deutlich nach Marihuana roch, durchsuchten die Beamten sowohl die Fahrerin als auch deren Beifahrer nach Betäubungsmitteln. Bei beiden fanden die Polizisten jeweils eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.