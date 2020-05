Mit Maria durch den Mai

Der Mai gilt als Marienmonat. Insbesondere in der derzeitigen Coronakrise, in der das kirchliche Leben auch im Frankenwald auf Sparflamme ist, nimmt die Marienverehrung einen besonderen Stellenwert ein. Viele werden vor allem die feierlichen Maiandachten vermissen.

Auf Anregung von Pastoralreferentin Andrea Friedrich hat Elvira Ludwig, Kirchenpflegerin und Mitglied des Leitungsteams des Katholischen Frauenbundes Stockheim, dazu in einem Flyer die Stockheimer Marienfigur in der Pfarrkirche St. Wolfgang in den Blickpunkt gerückt. Ein kleiner Trost für die Gläubigen sind ihre Worte: "Mir gefällt, dass Maria ihr Kind so liebevoll in der einen Hand hat und das Zepter in der anderen Hand. Ich entdecke immer ein kleines Lächeln auf ihrem Gesicht. So wie Maria ergeht es doch auch heute vielen Müttern und Frauen, die meistens berufstätig sind und immer alles für Familie und Haushalt managen müssen und trotzdem lächeln, auch wenn es ihnen manchmal schwerfällt." gf