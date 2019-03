Mit Lkw gegen Schilder gestoßen

Am Mittwochnachmittag kam es in der Von-Hessing-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer stieß beim Rangieren leicht gegen zwei Pfeilschilder. Das anschließende Verhalten des Berufskraftfahrers war vorbildlich, da er die Polizei verständigte und an der Unfallstelle wartete bis diese vor Ort war, schreibt die Polizei. pol