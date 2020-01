Stefan "Das Eich" Eichner spielt am 26. April im Kursaal Bad Bocklet Reinhard Mey. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinfo Bad Bocklet, unter Tel.: 09708/707 030, und per E-Mail: info@badbocklet.de. Der "Entspannte Franke" ist ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt. Jetzt hat sich Stefan Eichner einen Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm zusammengestellt. Der Künstler beschreibt den Abend so: "Die Lieder begleiten mich mehr als ein halbes Leben lang: Zu Hause, auf Tour, eigentlich ständig. Reinhard ist einzigartig, nicht zu kopieren und darum soll es in diesem Programm auch nicht gehen. Foto: Matthias.kPhotography