Jim McEwan gilt als Whiskypapst, die BR hat sich am Rande des "Celtic Castle"-Festivals auf Schloss Thurnau mit dem Experten unterhalten. Was macht denn die Whiskys der Bruichladdich- und der Port-Charlotte-Destillerie so besonders? Jim McEwan (lacht): Das ist ganz einfach: Die Whiskys sind mit Liebe gemacht. Wie hat Ihre Leidenschaft für Whiskys angefangen? Sie war schon immer da. Ich komme aus Bowmore. Wenn ich zur Schule gehen wollte, musste ich täglich an der Brennerei vorbei. Ich kannte schon als Kind diesen Geruch von Malz, Rauch und Alkohol. Als Kind habe ich mich manchmal zwischen Fässern versteckt. Und ich wollte immer in einer Brennerei arbeiten. Aber das war nicht so einfach? Nein. Meine Mutter arbeitete bei einem Rechtsanwalt. Und dieser ermöglichte es mir, dass ich eine Lehre zum Fassmacher machen konnte. Um ausbilden zu können, muss ein Betrieb fünf Gesellen haben, doch dieser Betrieb in Bowmore hatte nur drei. Der Rechtsanwalt erwirkte, dass wegen der Insellage eine Ausnahme gemacht wurde - und am 1. August 1963 konnte ich meine Ausbildung beginnen. Und ich lernte viel, nicht nur über die Herstellung der Fässer, sondern auch über das Holz und die Wirkung auf den Inhalt. Und wie kam es dann, dass sie zur Whisky-Legende wurden? Da war 2001. Damals hat die Geschichte von Bruichladdich begonnen, es ist eine Geschichte wie "Cinderella". Ich war ja eigentlich Fassmacher und habe die alte Destillerie gekauft. Die Brennerei war in einem sehr traurigen Zustand: die Gebäude waren alt, die Fenster zerbrochen. Der Anblick war schrecklich. Es kostete viel Arbeit, um alles wieder mit Leben zu füllen. Aber man konnte noch Whisky machen. Und das habe ich getan. Alle haben mitgeholfen. Nach und nach kehrte das Leben in den Ort zurück. Die Leute, die früher in der Destillerie gearbeitet hatten, kamen zurück. Ich habe Landwirte gefunden, die Gerste anbauten. Der Ort blühte wieder auf. Es war alles so fantastisch - wir haben dann verschiedene Sorten gemacht. Und eins ist wichtig: Beim Whisky ist alles Natur. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe. Und welcher Whisky ist Ihr persönlicher Lieblingswhisky? Whisky trinkt man nicht einfach so. Es kommt auf den Tag an, auf das Wetter, auf die ganz persönliche Stimmung, aber auch auf die Gesellschaft, in der ich mich befinde. Wenn ich in romantischer Stimmung bin, dann trinke ich vielleicht einen Bruichladdich, der zehn bis zwölf Jahre alt ist. Der ist so richtig schmusig. Aber ich liebe auch den Octomore. Er ist rauchig, wird aber nicht schnell, sondern ganz zärtlich erhitzt. Aber Whisky ist erst Whisky, wenn er mindestens drei Jahre und einen Tag in einem Fass gelagert war. Das Gespräch führte Sonny Adam.