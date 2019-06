Mit Leinwand und Pinsel ins Ubiz

Am Samstag, 29. Juni, findet von 10 bis 14 Uhr im Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach ein Malkurs statt. Gemalt werden Bäume, Blumen, Gras und alles, was die Natur hergibt. Mitzubringen sind Leinwand, Wasserbehälter, Pinsel und Farben, zum Beispiel Acrylfarben. Für Verpflegung sorgt jeder selbst, teilte die Volkshochschule als Veranstalter weiterhin mit. Bei schönem Wetter findet der Kurs im Garten statt. Daher sollte noch eine Decke oder eine Sitzgelegenheit mitgebracht werden. Kursleiterin ist Hiltrud Skilandat. Eine Anmeldung bei Anita Amend unter der Telefonnummer 09529/1249 oder per E-Mail unter anita.amend@ gmx.de wird erbeten. red