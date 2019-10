Mit leichtem Gepäck nach Dettelbach

Ein herrlicher Tag war den Pilgern aus der Pfarreiengemeinschaft Theres bei der Dettelbach-Wallfahrt geschenkt. In Gemeinschaft mit Liedern und Texten, Gebeten und Gesprächen konnte jeder für sich entdecken, welches Gepäck er mit sich herumschleppt und was er vor Gott ablegen möchte. Mit leichtem Gepäck waren die Wallfahrer von Ottendorf über Kolitzheim nach Neuses und Dettelbach auf über 40 Kilometern Wegstrecke unterwegs.

Insgesamt machten sich laut Pfarreiengemeinschaft fast 80 Wallfahrer auf den Weg und erlebten: Mensch-Sein heißt unterwegs sein. Sie spürten, welches Gepäck einen belastet, was man schon losgelassen hat und was man noch ein Stück des Weges mittragen muss.

Herrliche Schöpfung

Die Klänge der Blaskapelle unter der Leitung von Hugo Hümpfner begleiteten und erfreuten die Wallfahrer nicht nur durch die Orte, sondern auch unterwegs auf allen Wegen ab Kolitzheim. Erfreuen konnten sich die Wallfahrer nicht nur an Gedanken, Gebeten, Liedern und Impulsen, sondern auch an der herrlichen Landschaft, an Wiesen und Äckern, an Waldstücken und Weinbergen. Gottes Schöpfung ist wunderbar und braucht den Respekt der Menschen, hieß es.

Auch im kommenden Jahr gibt es eine Dettelbach-Wallfahrt in der Pfarreiengemeinschaft Theres. Der Termin steht fest: 26. September. red